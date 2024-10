Ferito a fucilate in via Balatelle a Catania: indagini vicine a una svolta per chiarire il movente

criminalità

Le condizioni del 53enne si sono aggravate nella notte

Si sono aggravate nella notte le condizioni dell’uomo di 53 anni che nella serata di giovedì è stato ferito con una fucilata mentre si trovava in auto in via Balatelle a Catania. Nella notte i medici del pronto soccorso del Policlinico lo hanno operato al torace per eliminare i frammenti dei pallini del fucile da caccia col quale il rivale ha sparato.

Il tentato omicidio non sarebbe maturato nell’ambito della criminalità organizzata ma si tratterebbe di motivi personali. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Catania avrebbero anche chiaro il movente e nelle prossime ore potrebbe esserci una svolta alle indagini.