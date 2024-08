Ferragosto “sicuro”: la Questura di Catania intensifica i controlli

L'ordinanza

Funzionari della Polizia dirigeranno anche pattuglie di Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale

Garantire una cornice di sicurezza degli eventi che si svolgono nella settimana di Ferragosto: questo l’obiettivo di una ordinanza del Questore di Catania, Giuseppe Bellassai che ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Funzionari della Polizia dirigeranno i servizi di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale. I servizi di ordine pubblico saranno attuati anche con il contributo delle squadre del X Reparto Mobile di Catania. Particolare attenzione è dedicata all’intensificazione dei servizi di competenza della Polizia Stradale lungo le importanti arterie stradali ed autostradali.Il costante monitoraggio dei flussi in transito sarà in particolare alla Plaia, quindi lungo il viale Kennedy, e ad effettuarlo sarano le volanti e le motovolanti della Polizia con posti di controllo di mezzi e persone avvalendosi delle unità cinofile e del Reparto prevenzione vrimine «Sicilia Orientale». A garantire la sicurezza nelle aree di ritrovo di famigli e bambini delle zone interessate, ed in particolare al boschetto della playa, ci saranno i Cavalli della Polizia che si muoveranno anche lungo il litorale.Anche la Polizia Scientifica sarà impegnata in un’attività di supporto costante a tutte le forze in campo. A sorvegliare ci sarà anche gli elicotteri del IV e del V Reparto Volo, rispettivamente di Palermo e Reggio Calabria, che sorvoleranno sia il 14 nelle ore pomeridiane e serali, che l’intera mattinata del 15 l’intero litorale. Anche la Polizia di Frontiera e quella Ferroviaria contribuiranno al dispositivo di vigilanza

