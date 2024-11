Giarre, Riposto e Torre Archirafi, “the day after”: per i vigili del fuoco un intervento ogni 7 minuti

maltempo

Oltre 130 interventi per danni da acqua e per verifiche sulla staticità di edifici

I vigili hanno diffuso il report degli interventi per il maltempo dalla mezzanotte alle 17,30 di oggi 14 novembre. In tutto il territorio della provincia di Catania sono stati effettuati 136 interventi riguardanti danni d’acqua in genere, servizi di assistenza, dissesti statici.

I territori principalmente interessati sono stati i comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale, Aci Sant’Antonio. E’ stato anche richiamato personale dei Vigili del Fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. In particolare i vigili del fuoco hanno lavorato a svuotamenti d’acqua, recuperi e verifiche nelle zone colpite dal nubifragio di ieri. Molti interventi in corso riguardano oltre ai danni d’acqua nella zona Ionica, anche verifiche e dissesti su tutto il territorio comunale del capoluogo e provinciale. E in “coda” ci sono altri 33 interventi riguardanti danni d’acqua.

