Giornata contro la violenza sulle donne, alla scuola San Giorgio arrivano le “MaleTinte”

Sensibilizzazione

Il collettivo artistico al femminile regalerà all'istituto di Librino un'opera d'arte estemporanea simbolo della lotta al femminicidio

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne di lunedì 25 novembre l’Istituto Comprensivo Statale ‘San Giorgio’, sotto il coordinamento della prof.ssa M. Agostino, organizza una iniziativa in cui docenti, alunni, genitori e personale ATA incontrano una delegazione del Collettivo Artistico Femminile “MaleTinte” di Catania.

Scopo dell’evento è sensibilizzare, attraverso ogni forma di linguaggio espressivo, tutta l’utenza interna ed esterna, affinché ogni forma di emarginazione, scarto, sopraffazione e crudele ed estrema violenza siano eliminate grazie a consapevolezza, presa di coscienza, assunzione di responsabilità e rispetto sempre più crescenti e condivisi.