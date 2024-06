I familiari di Lilyana Pizzo: “Non ci interessa più l’intitolazione del PalaCatania”

la polemica

"Il lungo silenzio di chi di competenza, la mancata risposta e alcune dichiarazioni del primo cittadino, ci hanno portati alla decisione di non voler più dare seguito all’istanza presentata lo scorso 25 ottobre»

«Non abbiamo più intenzione di continuare a chiedere al sindaco Trantino e alla sua amministrazione l’intitolazione del PalaCatania. Il lungo silenzio di chi di competenza, la mancata risposta (diretta e ufficiale) e alcune dichiarazioni del primo cittadino, rese in sede di Consiglio Comunale, ci hanno portati alla consapevole e serena decisione di non voler più dare seguito all’istanza presentata lo scorso 25 ottobre». Lo affermano in un comunicato i figli di Lilyana Pizzo, la ‘signora del Volley’ scomparsa 4 anni addietro Piero, Tiziana e Donatella, del nipote Giampiero Sicurella e di tutto il resto della famiglia, che aggiungono: “Anzi, andiamo oltre. Non ci interessa ricevere da questo sindaco e dalla sua amministrazione non solo, eventualmente cambiassero posizione, l’intitolazione del PalaCatania, ma neanche qualsiasi altra possibile proposta alternativa».

I familiari di Lilyana Pizzo concludono la nota ringraziando, tra gli altri, l’ex sindaco di Catania e senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, che lanciò per primo l’iniziativa e che fino all’ultimo ci ha seguito con grande dedizione, consapevole della legittimità e del valore di questo riconoscimento, i quasi 14.000 firmatari che ci hanno sostenuto su Change.org, più i 3.000 iscritti al nostro gruppo Facebook, e quanti hanno alimentato ed hanno sostenuto il loro progetto «credendo fermamente in questa iniziativa che, contro la nostra volontà, si è trasformata in una vera e propria “battaglia” che alla fine per l’enorme interesse suscitato e per le stupende risposte in termini di stima e di affetto ricevute da tutta Italia riteniamo comunque di aver vinto».

Ex allenatori e giocatrici dell’Alidea: Liliana Pizzo, Julia Bendeova, Paolo Reale e Carmela Bellini

