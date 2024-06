Il “branco”, le botte e pure le mani lunghe: «Mi hanno toccata in tutte le parti del corpo»

Operazione disco gang

Il drammatico racconto della ragazza aggredita dal branco che si era garantito l’accesso alla discoteca dopo avere forzato una porta di servizio

Il racconto dell’orrore di Mariella (ovviamente si tratta di un nome di fantasia), la ragazza coinvolta suo malgrado col fidanzato nell’aggressione gratuita avvenuta durante lo scorso Carnevale all’interno della discoteca “Spazio 22”, è scioccante. Perché fornisce una fotografia nitida – al di là delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso all’interno e all’esterno del locale – della bestialità degli aggressori, che potrebbero essersi lasciati andare nei confronti della giovane, anche se il giudice non lo ha contestato (forse in mancanza di prove certe), a gesti che potrebbero lasciar configurare la violenza sessuale.

Il racconto

«Mentre stavamo attraversando la sala da ballo – ha poi raccontato la ragazza ai poliziotti che l’hanno ascoltata in merito a quanto accaduto – qualcuno, sicuramente un maschio, mi ha strappato dalla testa il cerchietto con le orecchie di “Minnie” che portavo in testa. E lo stesso è stato fatto col cappello che indossava il mio fidanzato».La ragazza chiarisce di non avere compreso chi fosse stato l’autore del gesto ma dopo avere recuperato il cerchietto e il cappello, lasciati lì in terra, e dopo avere reindossato i due accessori carnascialeschi, la storia si è subito ripetuta. «A quel punto – sottolinea la giovane – mi sono vista circondata da un gruppo composto da almeno dieci ragazzi, forse quindici, i cui componenti hanno iniziato a strattonarmi: mi sono sentita toccare da tante mani, in tutte le parti del corpo. Circostanza che ha indotto il mio ragazzo a intervenire per tirarmi fuori da quella spiacevole situazione».

La gang di balordi