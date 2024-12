Il Codacons chiede «un cimitero per animali in ogni città»

La proposta

Secondo il segretario nazionale Francesco Tanasi è «una battaglia di civiltà»

I cimiteri per animali non sono solo lo spunto per racconti horror, come il celebre “Pet sematary” di Stephen King. In una società matura invece averli sarebbe simbolo di «civiltà». A dirlo è Francesco Tanasi, Segretario nazionale del Codacons: «Gli animali domestici – spiega – sono membri delle nostre famiglie e meritano rispetto e dignità anche dopo la loro morte. È ora di colmare un vuoto normativo e culturale, istituendo cimiteri per animali in ogni città». E lancia una proposta che definisce «innovativa per garantire ai nostri amici a quattro zampe un luogo adeguato per il loro eterno riposo».

In Italia, la perdita di un animale domestico rappresenta infatti spesso un problema per i proprietari, che si trovano a fronteggiare difficoltà burocratiche e pratiche per la gestione delle spoglie. Attualmente, in molte città mancano strutture adeguate, e ciò costringe le famiglie a soluzioni spesso poco dignitose. Un cimitero per animali rappresenta una risposta concreta, rispettosa e sostenibile per i cittadini e per l’ambiente.