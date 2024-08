Il Codacons istituisce il comitato “Utenti vittime della cenere vulcanica”

L'emergenza

L'appello: «Servono misure preventive efficaci per ridurre l’impatto»

Il comitato, diretto dall’avvocato Bruno Messina, Vice Presidente Regionale Codacons, nasce dall’esigenza di dare una voce effettiva e organizzata a coloro che sono stati direttamente o indirettamente danneggiati dalle eruzioni vulcaniche e dalla ricaduta di cenere.

“Chiediamo – spiega Tanasi – che il Governo dichiari la stato di calamità e corrisponda equi indennizzi ai soggetti danneggiati; infatti, l’obiettivo principale del Comitato, è quello di rappresentare e tutelare gli interessi degli utenti colpiti dalle conseguenze della cenere vulcanica”. “In questo modo – continua l’avv. Messina – forniremo assistenza legale alle persone e alle imprese colpite, aiutandole a ottenere indennizzi e risarcimenti per i danni subiti. E questo include non solo i danni materiali, ma anche quelli economici derivanti dalla perdita di reddito o dall’interruzione delle attività commerciali”.