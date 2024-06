Il drammatico racconto della sopravvissuta: «Mio marito torna indietro con l’auto e ci investe più volte. Era convinto che volessi lasciarlo per colpa della mia amica»

Un anno fa la tragedia

Pietro Nasca è accusato di aver travolto e ucciso Concetta De Bormida e ferito la moglie

«Senza farmaci non riesco più a dormire». La testimonianza di Anna Longo, arrotata dal marito Pietro Nasca il 10 giugno dell’anno scorso quando simultaneamente ha travolto e ucciso Concetta De Bormida, è stata a tratti drammatica. Le ferite di quella tragica mattina alla zona industriale sono ancora evidenti nel tono di voce, negli occhi, nei ricordi qualche volta confusi. La presidente della Corte d’Assise, Maria Pia Urso, infatti, ha posto molte domande per ricostruire la tragedia.La pm Valentina Botti ha cominciato proprio dal racconto di quella drammatica mattina. I due coniugi, che erano ai ferri corti da qualche tempo, sono andati in una clinica per una visita psichiatrica. E assieme a loro è andata l’amica, che non poteva immaginare sarebbe stato il suo ultimo giorno di vita. Al termine della visita le due donne sono uscite: Concetta ha chiamato un amico per un passaggio. Nasca, che sta affrontando il processo per omicidio e tentato omicidio, si era allontanato in auto ma qualcosa lo avrebbe spinto a fare marcia indietro: «Poi lui è ritornato, era in stato di… di ubriachezza proprio. Io gli ho detto: “Te ne puoi andare perché con te con la macchina non ci saliamo”… e ho aggiunto: “Sta venendo un amico a prenderci” che non… E lui faceva avanti e indietro con la macchina, non se ne andava fino all’ultimo che è successo tutto».