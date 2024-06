Il giardino della villa di Zafferana dove le auto rubate venivano “cannibalizzate”: il blitz dei carabinieri

criminalità

Tre persone denunciate per ricettazione: con un flex stavano sezionando i veicoli

Insolito ritrovamento dei Carabinieri di Zafferana Etnea all’interno del giardino di una villa, dove sono stati beccati e denunciati 3 uomini, tutti del posto, di 26, 27 e 50 anni, per “ricettazione”. L’attenzione dei militari è stata attratta da due ragazzi che, guardinghi, stavano entrando nella corte di un’abitazione privata. I Carabinieri hanno deciso di osservare le loro mosse, quindi si sono appostati nei paraggi per comprendere che intenzioni avessero. Sbirciando da una posizione privilegiata in modo da non essere notati, i militari dell’Arma li hanno visti mentre, imbracciato un flex, hanno cominciato a sezionare una Fiat Panda che aveva ancora la targa.

A quel punto, è scattata l’irruzione nel giardino dove i militari hanno ritrovato, oltre all’utilitaria, diversi motori di auto e altro materiale che era stato staccato da autovetture ormai cannibalizzate. La pattuglia si è messa subito in contatto con la centrale operativa per accertare di chi fossero quei veicoli e, grazie alla banca dati delle Forze di Polizia, ha scoperto che l’utilitaria tagliata col flex era stata rubata a Messina qualche giorno prima.

In un angolo, poi, semi nascosta, i Carabinieri hanno scovato una Fiat 500 ancora integra, provvista di targhe, e anche questa recentemente rubata a Messina.

Gli accertamenti sono stati ovviamente estesi anche all’abitazione e i Carabinieri hanno accertato che la villa era stata presa in affitto, di proposito, dal padre di uno dei due giovani trovati all’interno, quindi lo hanno denunciato per concorso in ricettazione.