Inchiesta “Doppio Petto”, la Cassazione ammette l’aggravante mafiosa: arresto per altri due indagati

la svolta

Accolto ricorso dei pm. Si tratta di Carmelo Bonfiglio di 66 anni e Dario Giuseppe Antonio Ieni (figlio del defunto boss Giacomo Maurizio “Nuccio”)

La Cassazione ha accolto il ricorso dei pm di Catania e ha disposto la misura cautelare per due degli indagati dell”inchiesta Doppio Petto, condotta nel dicembre scorso dalla Polizia con l’arresto di 18 persone facenti capo, per lo più, al clan Pillera-Puntina, e per il Tribunale per il riesame, a suo tempo, non aveva accolto l’accusa di associazione mafiosa né l’aggravante mafiosa.Si tratta di Carmelo Bonfiglio di 66 anni e Dario Giuseppe Antonio Ieni (figlio del defunto boss Giacomo Maurizio “Nuccio” Ieni inteso “u mattuffu”), per i quali la Cassazione ha decretato l’appartenenza mafiosa e l’aggravante mafiosa emettendo quindi un’ordinanza di custodia cautelare. Bonfiglio è stato rintracciato ed arrestato, a Ieni invece l’ordinanza è stata notificata in carcere.

