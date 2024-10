Inchiesta Pandora, Cassazione: annullamento con rinvio per Rando

Il procedimento

Il sindaco di Tremestieri Etneo è accusato di voto di scambio e corruzione

La Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che confermava la misura cautelare in carcere nei confronti di Santi Rando, ex sindaco di Tremestieri Etneo e arrestato nell’ambito dell’inchiesta Pandora per voto di scambio politico-mafioso per le amministrative 2015 e diversi episodi di corruzione. Tra cui uno contestato assieme, tra gli altri, al deputato leghista Luca Sammartino, attualmente sospeso. Il difensore, l’avvocato Tommaso Tamburino che contattato al telefono non ha voluto fare alcun commento, ha infatti impugnato la decisione dei giudici della Libertà che risale allo scorso maggio.