Incuria e rifiuti: la battaglia contro gli “incivili” dei residenti di via Leopoldo Nobili

catania

L’ampia area nei pressi del nuovo presidio ospedaliero “Garibaldi” rappresenta ancora un’enorme incompiuta

Da una parte un terreno abbandonato, dall’altra il rischio incendi e la certezza delle troppe discariche abusive. In mezzo, le proteste degli abitanti delle abitazioni circostanti. In via Leopoldo Nobili, nel quartiere di Nesima a Catania, l’ampia area nei pressi del nuovo presidio ospedaliero “Garibaldi” rappresenta ancora un’enorme incompiuta.

«L’abbandono e l’incuria sono tristemente evidenti – spiega Antonio Salanitro in rappresentanza delle famiglie di via Leopoldo Nobili – ogni giorno abbiamo la nostra quotidiana battaglia con tantissimi incivili che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, buttano qui rifiuti di ogni tipo. Senza pulizia, senza controlli e senza bonifica del terreno imperversano topi e branchi di cani randagi aggressivi. A questo – prosegue Salanitro – si aggiunge il continuo pericolo di incendi con relativo rischio per la nostra incolumità nell’immediato futuro».