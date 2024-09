Inseguito, sperona l’auto dei finanzieri, spara con una pistola giocattolo e scappa: preso il ladro d’auto

catania

L'inseguimento per le strada di San Cristoforo e della Plaia

E’ stato arrestato l’uomo che lo scorso 9 settembre a bordo di una Smart si è dato ad una precipitosa fuga prima con l’auto e poi, dopo un incidente, a piedi minacciando i finanzieri che lo inseguivano con una pistola e costringendo uno dei militari a rispondere al fuoco – sparando in aria – per induirlo a fermarsi.

Si tratta di un catanese di 24 anni già denunciato in passato per guida senza patente, e che ora deve rispondere di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovame dopo essere stato scoperto a bordo di una Smart rubata poco prima, non si era fermato all’alt dandosi a precipitosa fuga nel tentativo di dileguarsi. È così scattato l’inseguimento tra le vie del quartiere di San Cristoforo, fin quando il ladro, dopo aver percorso via Crocifisso, ha svoltato contromano su via Playa finendo contro un furgone di una ditta di spedizioni che stava percorrendo regolarmente la propria corsia.

Il mezzo è poi finito contro un muro di cemento, abbattendolo, mentre la Smart, ormai semi distrutta, investiva anche la vettura dei finanzieri. Il 24enne si è poi dato alla figa a piedi brandendo una pistola sparando. Uno dei militari ha anche risposto al fuoco esplodendo due colpi in aria a scopo intimidatorio.