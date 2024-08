Investe un pedone e fugge: polizia sulle tracce di un 14enne in scooter

in via dusmet

Ha investito un pedone che stava attraversando in via Dusmet – all’altezza degli archi della Marina – e si è dato alla fuga: ma i poliziotti sono sulle tracce di un 14enne che era alla guida dello scooter. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di nazionalità straniera che si trovava in prossimità dell’ingresso del porto per prendersi cura di una barca ormeggiata al pontile. Sul posto sono intervenuti una Volante, una pattuglia della Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.

