La contesa tra due parcheggiatori abusivi finisce a bottigliate: uno è stato arrestato per tentato omicidio, l’altro è finito in ospedale

La zuffa in piazza Turi Ferro. L'intervento della Polizia

La Polizia è intervenuta nel centro storico di Catania a seguito di una lite tra parcheggiatori abusivi, culminata in un’aggressione con una bottiglia di vetro ed ha arrestato un 35enne, pregiudicato, di origine marocchina, per tentato omicidio di un connazionale.

Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in piazza Turi Ferro, a seguito di numerose segnalazioni giunte al numero unico di emergenza circa la presenza di un uomo con una profonda ferita da taglio al collo. Non appena arrivati sul posto i poliziotti hanno individuato il ferito, circondato da numerosi astanti, che adagiato su una panchina stava perdendo molto sangue dal collo. In attesa dei soccorsi, gli agenti sono riusciti ad acquisire alcune informazioni utili per ricostruire quanto accaduto.

In particolare l’uomo, un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale, era stato aggredito da un connazionale che dapprima lo aveva colpito con una bottiglia di birra alla testa e successivamente, con la stessa bottiglia che a seguito del colpo si era rotta, lo aveva attinto al collo, cagionandogli una profonda ferita con una copiosa fuoriuscita di sangue. Dopo di ciò, l’aggressore si era dato alla fuga, ma era stato fermato da alcuni persone che avevano assistito alla lite con l’ausilio di una pattuglia dell’esercito impiegata nell’operazione “Strade Sicure”.

Dagli accertamenti condotti sul posto è emerso, anche attraverso le dichiarazioni di due testimoni, che la lite tra i due sarebbe nata poiché non sarebbero riusciti a trovare un accordo su chi dovesse esercitare, proprio in piazza Turi Ferro, l’attività di parcheggiatore abusivo; la lite poi sarebbe degenerata culminando nell’aggressione del 35enne nei confronti del connazionale.

La vittima, trasportata d’urgenza all’Ospedale Cannizzaro, è stata soccorsa dai sanitari che gli hanno applicato 10 punti di sutura. La stessa vittima è riuscita a fornire una descrizione del suo aggressore e a riconoscerlo, consentendone l’arresto.