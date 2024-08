La foce del Forcile è di nuovo balneabile «Ma ora attenti all’Acquicella»

Plaia

Il Comune di Catania ha rimosso ieri i divieti. Ma dalla VI Commissione consiliare si alza il grido di allarme sulle condizioni dell'altro corso d'acqua

Dopo il canale Arci, che resta osservato speciale anche e soprattutto in caso di pioggia, e il torrente Forcile, dove ieri mattina sono stati rimossi i cartelli di divieto di balneazione alla foce, la Sesta commissione Ambiente presieduta da Antonino Manara (Fratelli d’Italia) ha puntato di nuovo i fari sul fiume Acquicella. Diciamo di “nuovo” perché sono stati già diversi i sopralluoghi effettuati lungo il suo corso «e, al netto di interventi di pulizia di qualche mese fa in alcuni tratti come a Fossa Creta, la situazione è sempre la stessa» ha spiegato ieri Manara nel corso della seduta che aveva previsto la presenza dell’assessore alle Manutenzioni Giovanni Petralia, non pervenuto. Ma che verrà invitato di nuovo la prossima settimana, insieme al direttore dell’Ecologia Lara Riguccio.

Manca «il controllo sulla qualità delle acque»

Ad accomunare i tre corsi d’acqua è il fatto che sfocino alla Plaia, se pur in tre punti diversi, ma anche l’evidenza che manchino del tutto «il controllo sulla qualità delle acque e la pulizia degli alvei. L’Acquicella in particolare – ha precisato ancora Manara – è nella stessa condizione da 12 anni, all’altezza di via Acquicella Porto 27 si è creato un isolotto di detriti, vegetazione e materiale di diverso tipo che in caso di piena fa esondare il fiume allagando le case vicine. Non è la sola criticità, sono diversi i punti in cui occorrerebbe intervenire con urgenza, ma soprattutto vogliamo conoscere i dettagli del progetto di riqualificazione dell’intero fiume per cui ci sono finanziamenti. Quali? Quanto? Per cosa?».In realtà i fondi sono stati stanziati per la redazione del progetto, ancora in corso, solo una volta completato si potrà capire la portata dei finanziamenti necessari alla manutenzione del fiume che dalla collina di Monte Po lambisce via Palermo (altro punto sensibile, ricordiamo la piena e l’allagamento dell’ospedale Garibaldi Nesima ad ottobre 2021), il Cimitero, attraversa la rotonda del Faro e sfocia all’inizio della Plaia, vicino al porto.

