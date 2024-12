La grande rete del “no” per l’inceneritore all’Oasi del Simeto: «Inutile, i rifiuti sono in calo»

La protesta

In 37 tra partiti e associazioni si sono riuniti ieri contestando il mega progetto

Sono contro l’inceneritore alla zona industriale di Catania «che inquinerebbe l’acqua dell’Oasi del Simeto emettendo particolato a pochi chilometri dal centro». Ma i 37 soggetti tra associazioni ambientaliste e partiti, oltre a sette sindaci di Comuni di tutte le parti dell’Isola, contestano tutto il nuovo piano rifiuti della Regione. Chiedono una “Sicilia pulita”: uno slogan, che dà il nome anche alla rete, protagonista ieri all’istituto Ardizzone Gioieni di una assemblea cittadina.

“Pulita” richiama alla volontà di tenere fuori dai territori la puzza dei rifiuti, ma sugli inceneritori dicono chiramente di «non bruciare il futuro». Due quelli previsti: oltre che a Catania uno sarà nel Palermitano, entrambi in grado di “termovalorizzare” 300.000 tonnellate di spazzatura ogni anno per produrre energia. «La sciagura è che sono non solo dannosi per la salute, ma anche perfettamente inutili. Lo diciamo dal 2002», afferma Anna Bonforte, principale organizzatrice dell’incontro e attivista dell’associazione “Zero waste Sicilia”, ovvero chi punta al “rifiuto zero” in luogo di nuove forme per sbarazzarsene.

Del resto, forse controintuitivamente, la spazzatura è sempre meno, come ribadisce Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia. «Perché farli? I 4 inceneritori del governo Cuffaro – ricorda – prevedevano di bruciare 2,5 milioni di tonnellate. Oggi tutta la Sicilia ne produce 2,2 milioni differenziando il 50%. Non avrebbero avuto materia prima già oggi». Lo stesso potrebbe accadere con i nuovi. Per realizzarli servono «5 o 6 anni, e con i ritmi attuali il residuo per alimentarli potrebbe essere di sole 200.000 tonnelate». «Quei progetti li bloccammo con l’attivismo a Paternò: mancavano le autorizzazioni ambientali per i fumi, il nostro esposto bloccò di fatto la gara, che andò deserta», ricorda il professor Paolo Guarnaccia riferendosi a vicende del 2006.