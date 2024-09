La Polizia di Catania soccorre un naufrago ferito ad Aci Trezza, ma è un’esercitazione

Forze dell'Ordine

Una vasta esercitazione di soccorso è stata realizzata nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato con le Moto d’acqua, Reparto Volo e Nucleo Sommozzatori finalizzata al recupero di un naufrago caduto da un’imbarcazione e ferito alla testa nello specchio d’acqua nella frazione marinara di Aci Trezza, nel Catanese. Quest’estate gli agenti in moto d’acqua della Questura di Catania hanno potuto prestare soccorso, a vario titolo, a19 persone, alcune delle quali rimaste ferite a bordo di imbarcazioni.La simulazione ha permesso di completare il ciclo di aggiornamento delle tecniche operative previsto per il personale che presta servizio a bordo di moto d’acqua, quest’anno avviato per l’intera stagione a Catania e di affinare le tecniche di soccorso e recupero del naufrago al fine di mantenere alto lo standard di efficienza del personale altamente specializzato della Polizia.