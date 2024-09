La strage infinita di gatti a Catania: «Servono interventi urgenti e l’applicazione del regolamento comunale del 2009»

l'appello

L'intervento dell'associazione Free green Sicilia

A Catania giornalmente sono investiti e uccisi e spesso lasciati in agonia sulla strada senza alcuna richiesta di soccorso (oltre all’altro grave reato che è l’avvelenamento punito dal Codice Penale) gatti, ed altri animali liberi, che vivono liberamente da soli o in colonie in ogni quartiere della città ma spesso dimenticati del tutto da chi si dovrebbe occupare di loro come prevede la legge regionale e nazionale con il riconoscimento quale “colonia felina” e di quei cittadini che se ne vogliono prendere volontariamente cura “gattare”, della sterilizzazione delle femmine, della cura sanitaria permanente e del loro soccorso da parte sempre dei Servizi veterinari dell’Asp e dei servizi previsti dal Comune di Catania.

Eppure Catania dal 2009 si è dotata ( ma sembra rimasta lettera morta) di uno specifico “Regolamento Comunale Per La Tutela Degli Animali” che tra i Principi così recita art. 1: “Il Comune di Catania, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali…; inoltre art. 2: “Il Comune di Catania in accordo con la Dichiarazione Universale dei Dirittidegli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animalida compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche”.