L’arcidiocesi di Catania istituisce il premio Sant’Agata testimone di fede, carità e speranza: ecco a chi va la prima edizione

LA PATRONA

Riconoscimento a chi «nella vita quotidiana ha dato prova di incarnare queste virtù fondamentali per un cristiano»

L’Arcidiocesi di Catania ha istituito il premio “Sant’Agata testimone di fede, carità e speranza”, riconoscimento a chi «nella vita quotidiana ha dato prova di incarnare queste virtù fondamentali per un cristiano e generatrici di speranza e di bene comune per tutti».

Nella prima edizione, l’arcivescovo conferirà il premio, il 26 gennaio alle 11.30 nella chiesa di San Giuseppe al Duomo, a Fabio e Rosella Testa, che hanno vissuto con fede la malattia e la morte del loro bambino, dimostrando che anche nei momenti più bui la fede sostiene e dà coraggio. Un premio sulla testimonianza di carità verrà conferito alla signora Angela Isaac, che, lo scorso autunno, ha soccorso un uomo travolto dalle acque in via Etnea trasformata in un fiume per il maltempo. Premio per la testimonianza di speranza a Giusy Scalogna, che ha subito violenza ed ha lottato contro la morte, dopo avere avuto cosparso benzina sul volto, a cui è stato dato fuoco. La signora era intervenuta a sedare una lite tra donne in un quartiere popolare. La sera del 26 gennaio, nella Chiesa di Sant’ Agata al carcere, al termine della celebrazione Eucaristica delle 18, l’arcivescovo consegnerà le onorificenze pontificie di Dame di San Gregorio Magno al prefetto Maria Carmela Librizzi e all’architetto Irene Donatella Aprile.

