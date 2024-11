«L’università è un ascensore sociale». Forum con il rettore di Catania Francesco Priolo

L'anteprima

«Nel 70% dei casi un laureato a Catania è il primo in famiglia». Un dato che sintetizza il ruolo che ha oggi l'ateneo etneo secondo il rettore. L'approfondimento domani sulle pagine de "La Sicilia" di carta

Didattica, ricerca, ma soprattutto, «dati alla mano, l’ateneo è un ascensore sociale. Oggi il 70% dei laureati all’Università di Catania è il primo componente ad essersi laureato in famiglia». Lo ha detto il rettore Francesco Priolo nel corso del forum con il nostro giornale. In carica dal 2019 Priolo, docente di Fisica, mette i numeri al primo posto: sono quelli di cinque anni caratterizzati da un grande aumento degli iscritti e dei fondi per la ricerca, recepiti con «bandi competitivi». Ma anche quelli del Covid, della forzata didattica a distanza e del conseguente aumento dei servizi informatici online. E naturalmente della profonda crisi causata dall’inchiesta “Unversità bandita”.