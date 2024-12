Mascali, il Commissario straordinario approva Blancio e Dup 2024

Amministrazione

Sarà ora possibile sbloccare la spesa e mettersi in regola con i pagamenti ai fornitori e ai vari creditori

Il Comune di Mascali chiude la pratica del Bilancio. Ieri il commissario straordinario dott.Maurizio Cimino – in sostituzione del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale, dott. Francesco Gentile – ha approvato l’importante atto finanziario, ovvero il Bilancio di previsione 2024 e il Documento Unico di Programmazione 2024 (Dup).

Il commissario Cimino, commentando l’approvazione dello strumento finanziario, ha espresso compiacimento: “Il disco verde al Bilancio e al Dup consente all’ente comunale mascalese di sbloccare la spesa e di mettersi in regola con i pagamenti ai fornitori e ai vari creditori. Essendomi insediato da poche settimane non sono ancora in grado di fare delle valutazioni più esaustive sul quadro finanziario. Il lavoro prosegue con il massimo impegno e rigore”. “Mascali torna a respirare: grazie all’approvazione del bilancio 2024 e del Dup – afferma il sindaco Luigi Messina – certamente un passo fondamentale per garantire la continuità amministrativa e lo sviluppo del Comune”.