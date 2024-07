Metro a Catania, la “talpa Agata” è pronta a ripartire dopo il crollo in via Castromarino

Fce

Dopo lo stop forzato del gennaio di quattro anni fa a causa del crollo della palazzina in via Castromarino possono riprendere i lavori per far arrivare la metropolitana fino all’Aeroporto. Lo scavo interrotto, lungo 800 metri, fa parte del primo lotto da piazza Stesicoro a piazza Palestro e riprenderà «dopo le verifiche tecniche e il consolidamento», fa sapere il direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore. Solo al termine di questa fase, la cui durata non è ancora nota, potrà riaprire la via Reclusorio del Lume, chiusa da quasi un anno.Entro la fine del 2024 dovrebbero invece partire i lavori per il secondo lotto da 4,7 km, quello da piazza Palestro fino a Fontanarossa. Si inizierà costruendo la stazione davanti al nuovo Terminal B. «I lavori – assicura Fiore – non interferiranno con l’operatività dello scalo aereo».