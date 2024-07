Metro Nesima-Monte Po, Pogliese: «Importante passo in avanti per la mobilità catanese»

Catania

Il senatore di FdI ricorda anche l'iniziativa “Catania TU-GO” concepita durante il suo mandato di sindaco

“L’inaugurazione della nuova tratta della metropolitana Nesima – Monte Po rappresenta un importante passo in avanti per la mobilità catanese”. A dirlo a margine della inaugurazione odierna è il senatore Salvo Pogliese, coordinatore di Fratelli d’Italia per la Sicilia Orientale.

“È il compimento di un percorso che vedrà due nuove stazioni: la fermata “Fontana”, all’altezza dell’ospedale Garibaldi Nesima, e la fermata “Monte Po” – che servirà tutto il quartiere dando una risposta concreta alle esigenze di una zona molto popolosa della città. Inoltre Catania diventa un caso di innovazione con il tunnel, della stazione “Fontana”, che collega la metro direttamente all’ospedale Garibaldi: si tratta dell’unica metro in Italia a essere collegata direttamente con un presidio ospedaliero”, prosegue Pogliese.

“A impreziosire questa giornata anche la mostra “Fermate d’Arte”, un progetto che grazie alla collaborazione tra Museo civico del Castello Ursino, Comune di Catania e Ferrovia Circumetnea diventa qualificante e in grado di offrire uno spaccato di bellezza alle migliaia di utenti della metropolitana”, continua il coordinatore di FdI.

Infine Pogliese rimarca l’importanza dell’obiettivo del collegamento da Paternò sino all’Aeroporto per rendere Catania “un luogo smart e decongestionato dal traffico” e ricorda iniziative importanti in tema di mobilità come “Catania TU-GO”.