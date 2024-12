Multa a due bar di Corso Italia a Catania: carenze igieniche nella preparazione e nella conservazione dei cibi

sicurezza alimentare

I controlli dei carabinieri del Nas

I Carabinieri dal Comando Provinciale di Catania nell’ambito dell’operazione “Natale in Sicurezza” hanno potenziato i controlli sul territorio con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e quindi garantire la sicurezza dei consumatori, sia dei catanesi che dei turisti giunti da tutto il mondo in occasione delle festività natalizie.

I militari della stazione di Catania Piazza Verga, con il supporto del Nas di Catania, hanno effettuato controlli in due bar della zona del Corso Italia, contestando ai due titolari, un 43enne e un 45enne, entrambi catanesi, sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro ciascuno. Le violazioni rilevate riguardano carenze igienico-sanitarie.