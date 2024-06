Nesima, l’impianto sportivo che rubava l’elettricità: denunciato il gestore

catania

Il controllo dei carabinieri con i tecnici di E-Distribuzione

I carabinieri hanno trovato a Nesima un impianto sportivo che non aveva stipulato alcun contratto di fornitura dell’energia elettrica e che si era attaccato alla rete pubblica. A scoprirlo i Carabinieri con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e la collaborazione del personale dell’E-Distribuzione. In una delle società controllate i tecnici della società E-Distribuzione seguendo i cavi di derivazione della corrente elettrica e non trovando alcun contatore, nei locali della società, hanno accertato poi come il titolare avesse effettuato un allaccio abusivo alla rete diretta con il classico by pass.

L’uomo, un 34enne catanese, non aveva mai chiesto, all’azienda fornitrice, la sottoscrizione di un contratto per l’erogazione del servizio, beneficiando così della relativa fornitura senza “dover” pagare. Per questo motivo è stato denunciato dai Carabinieri per “furto aggravato”.