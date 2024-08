Nesima, un 15enne sfugge al posto di blocco e provoca un incidente

Catania

Un gruppo di abitanti del quartiere ha tentato di agevolare la fuga del ragazzo

In sella allo scooter non si ferma all’alt della Polizia, sfrecciando davanti agli agenti per tentare di far perdere le proprie tracce. Ma nella fuga provoca un incidente stradale senza prestare soccorso alla vittima. A mettere fine alla sconsiderata e pericolosa condotta del giovane catanese di 15 anni, sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, nonostante il tentativo di un gruppo di abitanti del quartiere di agevolare la fuga del ragazzo.

I poliziotti avevano intimato al minore a bordo del motociclo di fermarsi durante un posto di controllo, nei pressi della rotatoria dell’Ospedale “Garibaldi”, previsto tra gli ordinari servizio di pattugliamento del territorio. Il 15enne non solo non si è fermato, ma ha accelerato, continuando la sua corsa in direzione Monte Po, tallonato dagli agenti che, nel frattempo, avevano segnalato il motociclo in fuga alla Sala Operativa della Questura. Ne è scaturito un inseguimento per le vie cittadine con il conducente che, incurante del traffico e della presenza di pedoni e automobilisti, ha zigzagato tra le auto, in violazione delle basilari norme sulla sicurezza e sulla circolazione stradale, fino a quando, all’altezza di largo Amabile Guastella ha provocato un incidente, scontrandosi con un altro mezzo, guidato da una donna che è stramazzata a terra, rimanendo ferita. Per lei sono state necessarie le cure in ospedale, riportando lesioni guaribili in dieci giorni.