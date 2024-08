Nuovo elicottero per i Carabinieri di Catania: è un AW 169

Forze dell'Ordine

Un modernissimo e tecnologico elicottero AW 169 è stato consegnato in questi giorni al 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri che ha sede all’interno dell’aeroporto di Catania. Lo rende noto il Comando provinciale di Catania dell’Arma.

L’unità aerea è un bimotore all’avanguardia dotato di sistemi di navigazione ed equipaggiamenti di ultima generazione, tra cui la telecamera Wescam di bordo ad infrarossi che consente anche una nitida visione notturna, un potente faro di ricerca, un verricello di soccorso ed un gancio baricentrico per il recupero di feriti o dispersi. Gli eccellenti dati di potenza e prestazione consentono l’imbarco di otto passeggeri e la possibilità di operare anche in condizioni meteorologiche avverse e in qualunque contesto territoriale, anche in orario notturno. Il reparto, oltre a garantire un rilevante contributo all’azione di contrasto all’illegalità diffusa – come ad esempio, in caso di furti e rapine, seguendo i veicoli in fuga dall’alto o in tema di stupefacenti, individuando le piantagioni di cannabis – svolge un ruolo di primo piano nella lotta ai reati ambientali, localizzando discariche abusive e sversamenti nelle aree marine e lacustri e all’abusivismo edilizio. Tra i suoi compiti anche il monitoraggio delle riserve di acqua per prevenire e reprimerne i furti, l’osservazione dall’alto dei parchi, aree protette e siti archeologici. Il reparto infine integra con efficacia le unità a terra negli interventi di ricerca di persone scomparse e di protezione civile in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento, tra l’altro, ai disagi causati dalle frequenti eruzioni dell’Etna.

