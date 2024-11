Ognina, 53 proposte per la rigenerazione del borgo: andrà via il ponte

Il nuovo volto del quartiere

Il concorso di progettazione va avanti, Lunedì la prima graduatoria. In giuria due architetti di fama internazionale

Le scadenze sono serrate: prima la pubblicazione di una lista di cinque proposte progettuali più convincenti. Poi, a fine novembre, la scelta dell’idea vincitrice. Infine, a dicembre, la presentazione alla città dei risultati. Di proposte ne sono arrivate 53. E lunedì sarà pubblicata la prima graduatoria: sarà reso noto, cioè, se di queste 53 ce ne sono cinque che possono passare alla seconda fase della progettazione. Il concorso internazionale per la rigenerazione del borgo marinaro di Ognina procede a passo spedito. Tanto che entro la fine di novembre, come da cronoprogramma, dovrebbe essere stabilito chi sarà il vincitore.

Alle informazioni appena enunciate, se ne può aggiungere un’altra: la maggior parte delle proposte arrivate prevedono l’abbattimento del famigerato ponte che nasconde alla vista chiesa, case e contatto col mare. La commissione di valutazione è stata nominata il 17 ottobre, alla scadenza dei termini per la presentazione delle idee progettuali. Dentro, ci sono uno spagnolo, un portoghese e tre italiani. Nomine che servono anche a sottolineare l’apertura del municipio a visioni diverse: influenze anche lontanissime dal capoluogo etneo, per risolvere una questione – quella di una porzione di città cresciuta soffocandone un’altra – che appare complicatissima per chi a Catania ci vive. Il progetto, del resto, si chiama “Il borgo restituito”. Ma come si dovrà realizzare questa restituzione, con quali soluzioni architettoniche, è una domanda a cui si cerca una risposta.

I cinque componenti della commissione giudicatrice sono frutto delle nomine di stazione appaltante (va da sé, il Comune, che esprime il presidente), Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, collegio dei Geometri e Ance (Associazione nazionale costruttori edili). Il municipio ha indicato il professore Darío Fidel Álvarez Álvarez, docente di Composizione architettonica alla università di Valladolid e direttore della Scuola di architettura. L’Ordine degli Architetti è rimasto nella penisola iberica, ma si è spostato in Portogallo e ha scelto il pluripremiato professore di Porto Adalberto Dias, già ospitato nel capoluogo etneo nel 2023 per una lectio magistralis.A concludere il quintetto ci sono Carmelo Maria Grasso, già presidente dell’ordine degli Ingegneri di Catania; il componente del consiglio direttivo dei geometri Gaetano Fabrizio Datola; e la responsabile dell’Area tecnica di Ance Catania Tiziana Trucco.