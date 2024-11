Ognina e Picanello, fermati due spacciatori dai carabinieri

Carabinieri

I due, entrambi di 19 anni, sono stati individuati nella zona del lungomare rispettivamente a bordo di una utilitaria e di uno scooter

Due giovani di 19 anni, entrambi nati a Catania e residenti rispettivamente a Sant’Agata Li Battiati e Gravina di Catania, sono stati fermati con l’accusa di spaccio nelle zone di Ognina e Picanello. I due, fermati in momenti diversi, hanno destato sospetti: uno è stato controllato sul lungomare alla guida di uno scooter, l’altro a bordo di una utilitaria nel centro del quartiere di Picanello. Entrambi, durante i primi accertamenti, hanno mostrato un’evidente agitazione durante il controllo, lasciando intuire agli investigatori che potessero nascondere qualcosa. Tale comportamento ha portato, infatti, i carabinieri ad effettuare la perquisizione, che hanno permesso di rinvenire, in entrambi i casi, piccole quantità di marijuana. Considerata la modica quantità, la droga è stata sequestrata e i due giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Catania, quali assuntori.