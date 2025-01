Ottanta nuovi agenti di polizia municipale entrano in servizio a Catania. Il sindaco: «Aiutateci a far funzionare questa città»

VIGILI URBANI

E l'Amministrazione conta di arrivare ad un numero complessivo di oltre 200 nuove unità entro il 2025

Quante volte abbiamo detto o sentito dire in una situazione di traffico veicolare: «Una volta che si vedesse un vigile…». Beh, adesso si spera che a Catania non ci sia più bisogno di imprecare visto che da oggi la città etnea può contare su 80 nuovi agenti di polizia municipale.

«Oggi è un nuovo inizio per Catania, rappresentato simbolicamente da un gesto, una stretta di mano con ciascuno di voi accompagnata da un incontro di sguardi, che suggella un patto non tra voi e il sindaco ma tra cittadini, fondato sul rispetto delle regole e sull’impegno a farle rispettare», ha detto il sindaco Enrico Trantino agli 80 nuovi agenti di polizia municipale che oggi, tutti in divisa, sono stati avviati in servizio in municipio con un incontro nel Palazzo degli Elefanti, davanti al Gonfalone della città.

Erano presenti, con il sindaco Enrico Trantino, gli assessori al personale Viviana Lombardo, alla Polizia Locale Alessandro Porto, alle Politiche comunitarie Sergio Parisi, il capo di gabinetto e direttore del personale nella fase di espletamento del concorso, Giuseppe Ferraro, rappresentanti del consiglio comunale, la commissione del concorso bandito nello scorso mese di giugno e completato dopo appena 7 mesi: il comandante del Corpo della Polizia Locale Stefano Sorbino, la magistrata a riposo Marisa Scavo e la responsabile dell’Ufficio Traffico Urbano Maria Rita Calì, la segretaria verbalizzante Alessia Dell’Ombra.

Ottanta agenti assunti su seimila domande presentate, il 35 per cento donne, e con la prospettiva dell’Amministrazione di arrivare ad un numero complessivo di oltre 200 nuove unità entro il 2025: 10 ulteriori agenti arriveranno con lo scorrimento di questa graduatoria, 100 con fondi ministeriali grazie a un bando che sarà pubblicato a marzo, 21 con le stabilizzazioni degli agenti attualmente in servizio a tempo determinato.

«Era dal 1990 che non si facevano assunzioni, con una parentesi nella scorsa amministrazione – ha sottolineato il sindaco Trantino -. Oggi voi siete i primi di una lunga serie che ci porterà a incrementare le nostre unità, ma soprattutto a una ventata di entusiasmo e attività al servizio della comunità e della città.Qualcuno ha notato il mio sorriso entrando in questa sala: è stato il sorriso di chi ha veramente desiderio di vedere Catania cambiare attraverso voi, perché vedo volti che desiderano dare qualcosa a una città che forse in passato è stata demotivata e che ha bisogno del basilare rispetto delle regole perché funzioni bene. Ci aiuterete?».

Un sì all’unisono, accompagnato dall’applauso di tutti i presenti, compresi tanti familiari, ha confermato la “richiesta” del sindaco. Il battesimo del fuoco per i nuovi agenti sarà proprio il periodo delle festività agatine, con l’affiancamento a ispettori più anziani parallelamente all’avvio delle attività di addestramento previste.

Alto profilo

«Per me oggi è una grandissima emozione – ha detto l’assessore Viviana Lombardo – intanto vedere tutti questi giovani in divisa, tantissime donne; dopo tanti anni questa Amministrazione ha prestato la giusta attenzione alla problematica della carenza di personale introducendo risorse a tempo indeterminato, cosa che non accadeva da qualche decennio. Siamo orgogliosi di questo risultato e adesso ci aspettiamo tanto da questi giovani soprattutto perché la commissione ci ha riferito che si tratta di figure di altissimo profilo, gli esami sostenuti sono stati complessi, quindi tanta gente preparata ma soprattutto motivata con grande voglia di fare ha scelto di diventare agente di polizia locale in una città dove c’è bisogno di regole e di chi ha il compito di farle rispettare».