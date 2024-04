Palpeggia una minorenne in piazza Stesicoro, arrestato dalla Polizia

catania

La vittima soccorsa da amici e da due giovani stranieri

Un 24enne che aveva bloccato per un braccio una 14enne toccandole ripetutamente il seno è stato arrestato da personale della squadra Volante della Questura di Catania per violenza sessuale. L’episodio è avvenuto nella centralissima zona di piazza Stesicoro. In difesa della minorenne sono intervenuti alcuni suoi amici, la madre di uno di loro e due giovani stranieri. E’ stata la ragazza a segnalare l’accaduto alla Polizia intervenuta dopo che era stata segnalata la presenza di alcuni individui che stavano molestando delle ragazzine.