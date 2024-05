Homestyler recluterà il primo gruppo di partner globali in 20 paesi

Adnkronos

MILANO, 6 maggio 2024 /PRNewswire/ — Homestyler, completa piattaforma leader nella progettazione 3D e community creativa per designer globali in cui investono Easyhome New Retail Group e Alibaba Group, dal 18 al 19 aprile ha ospitato con successo la Homestyler Global Partners Conference e la Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference in concomitanza con il Salone del Mobile.Milano 2024, la più prestigiosa esposizione dei mobili al mondo.

Easyhome è in prima linea nel settore e guida la trasformazione del mondo dell’arredo per la casa in una completa piattaforma di servizi. Ha sviluppato una soluzione su misura per i brand globali chiamata Gorgeous Home, che include politiche di supporto, e predisposto reti di distribuzione e servizi locali nei mercati internazionali. Nel corso della conferenza, Homestyler ha presentato una suite di prodotti digitali potenziati dalle tecnologie 3D e AI, tra cui strumenti di progettazione basati sul cloud, streaming live virtuale in grado di modificare e ripristinare le scene di arredamento in scala reale, un pianificatore di pavimenti 3D, uno studio virtuale 3D, un panorama interattivo 3D e altro ancora. Nel corso dell’evento si è svolta anche la cerimonia della firma con il primo gruppo di partner globali.

Il Global Partners Program rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Homestyler verso la commercializzazione globale. Ha permesso di stabilire strette collaborazioni con circa 1.000 aziende globali di arredamento per la casa e istituzioni di design per fornire soluzioni mirate alla trasformazione digitale. I primi partner globali provenienti da oltre 20 paesi e regioni collaboreranno per esplorare la creazione di contenuti e il potenziale di marketing, nell’obiettivo di garantire una crescita reale.

Inoltre, Homestyler ha condiviso i vantaggi unici del suo software e degli strumenti di progettazione cloud, in particolare nel rendering sul cloud, nelle funzionalità di modellazione gratuita, nelle librerie 3D di modelli e materiali, nel flusso di lavoro unico e nella facilità d’uso.

“Le tecnologie e i prodotti principali di Homestyler si estendono su ogni collegamento, sia online che offline, e offrono un’approfondita conversione tra l’esperienza fisica e le tecnologie digitali, come la capacità di attirare i clienti, la progettazione e la creazione di contenuti, le scene interattive, il monitoraggio del checkout e altro ancora, e continuiamo a ottimizzare e migliorare l’esperienza di acquisto nello scenario 3D per potenziare la trasformazione e il miglioramento del comparto globale dell’arredamento per la casa”, è il commento di Ma Xingjian, responsabile delle attività estere di Homestyler.

Guardando al futuro, Easyhome e Homestyler mirano a creare un servizio internazionale e un sistema di distribuzione e concessionari regionali, fungendo da ponte tra i designer globali e le aziende di arredamento per la casa di tutto il mondo, per consentire ai designer residenti in regioni e paesi diversi di mettere in evidenza le loro soluzioni di progettazione 3D e migliorare l’esperienza di acquisto per i consumatori.

In qualità di hub creativo per i designer globali, Homestyler espande a ciclo continuo la propria libreria di modelli con prodotti di arredamento per la casa provenienti da tutto il mondo, e propone le tecnologie 3D e AI più recenti per aiutare le aziende a promuovere i loro prodotti tramite canali diversi. Aziende come P Life Concept London, Lahoma Ltd. e Tecnobit S.r.l. si affidano ai prodotti Homestyler per migliorare l’esperienza di shopping online e aumentare l’efficienza dei propri siti web. Homestyler ha in programma il lancio di più prodotti e servizi digitali B2B, inclusi strumenti 3D avanzati per la progettazione, la modellazione, il rendering, le riprese in studi virtuali e lo streaming live. “Homestyler promuoverà ulteriormente lo sviluppo internazionale dell’azienda: stiamo progettando di creare una cooperazione industriale-accademica con la principale istituzione italiana per la progettazione, il Politecnico di Milano, e i rapporti con l’ADI. Con il lancio del Global Partners Program, Homestyler continuerà a investire in politiche di supporto e ad aumentare la propria influenza a livello internazionale attraverso diversi programmi di cooperazione, per centrare l’obiettivo preposto: fornire migliori servizi di progettazione agli utenti nel mondo”, ha dichiarato Xu Min, direttore generale di Homestyler.

In Homestyler hanno investito congiuntamente Easyhome New Retail Group e Alibaba Group. L’azienda si impegna a offrire sia strumenti di progettazione 3D sul cloud ai progettisti di tutto il mondo, sia una suite completa di soluzioni digitali 3D+IA al settore del mobile e dell’arredamento per la casa.