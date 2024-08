Paura a Mascali: palo della luce crolla sui tavolini di un bar

il caso

L'incidente in via Spiaggia a Fondachello domenica pomeriggio

Poteva avere conseguenze ben più gravi il cedimento improvviso di un palo della pubblica illuminazione in via Spiaggia a Fondachello, in piena zona movida. L’incidente che poteva finire in tragedia per fortuna si è verificato nel primo pomeriggio di domenica, sul lungomare mascalese.

Un palo della luce, ormai vecchio e arrugginito, ha ceduto sotto il proprio peso, trascinando con sé un secondo palo. I due manufatti sono precipitati al suolo con violenza, distruggendo i tavolini e le sedie del dehors di un bar.