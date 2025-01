Polizia Penitenziaria, 1327 nuovi agenti in servizio negli istituti italiani: 10 nel carcere di piazza Lanza

Lavoro

Lo rende noto il senatore Salvo Pogliese, di Fdi

Con la conclusione del 184/simo corso allievi della polizia penitenziaria, 1.327 nuovi agenti entreranno in servizio e dieci di loro saranno assegnati alla casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Lo rende noto il senatore Salvo Pogliese, di Fdi. «Queste nuove assegnazioni – afferma l’esponente di Fdi – sono una preziosa boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l’attenzione del governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo instancabile impegno verso la polizia penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del territorio».

