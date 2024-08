Problemi all’aereo e il volo Bari – Catania deve tornare indietro

il caso

Il velivolo della compagnia Nesma Airlines avrebbe avuto una avaria all'impianto idraulico

Un volo della compagnia Nesma Airlines A320-200 in volo da Bari a Catania è stato costretto a tornare indietro a causa di una perdita di pressione dell’impianto idraulico. L’episodio è accaduto ieri. L’atterraggio è avvenuto comunque in sicurezza e in aeroporto era comunque scattato il piano di emergenza. Un volo sostitutivo era previsto per la giornata di oggi ma “l’aereo in questione – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Dirittì – è ancora a terra a Bari circa 24 ore dopo l’atterraggio”.

