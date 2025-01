Quattro feriti per i botti di Capodanno finiti al Cannizzaro: il più grave è un 50enne di Bronte

Nottata movimentata

Diversi invece i giovanissimi portati al pronto soccorso per abuso di alcol

Bene ma non benissimo. Sul fronte dei feriti, dovuti ai botti di capodanno, all’ospedale “Cannizzaro” di Catania c’è moderato ottimismo. “Quest’anno il trend è stato in calo rispetto agli anni passati- afferma il professore ordinario di chirurgia plastica dell’Università di Catania e direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia plastica dell’azienda Ospedaliera “Cannizzaro” Rosario Manuele Perrotta- quella di far esplodere grossi petardi è una pratica o un “divertimento” che puntualmente, da Natale e fino ad oltre capodanno, ci porta feriti più o meno gravi.

La percentuale è molto variabile e dipende tanto dall’opera delle forze dell’ordine che puntualmente effettuano decine di sequestri”. All’ospedale “Cannizzaro” di Catania le unità speciali ricevono pazienti dall’intera Città Metropolitana e non solo. Le ferite più ricorrenti sono alle dita, alle mani e agli occhi con il coinvolgimento delle unità specializzate di chirurgia plastica, centro ustioni, oculistica e chirurgia generale. Quest’anno il “bollettino di guerra” parla di un cinquantenne di Bronte ricoverato al Centro Grandi Ustioni, dopo il primo trattamento al pronto soccorso in codice rosso, per un’ustione al volto causata dalla fiammata di un petardo.