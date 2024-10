Ragazzino “conservava” munizioni da guerra nella sua casa di San Cristoforo

il caso

La perquisizione della Polizia

La Polizia ha trovato ben 45 munizioni da guerra, detenute illegalmente da un ragazzino nella sua abitazione del quartiere San Cristoforo. L’intervento è scaturito da un’attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti delle Volanti della Questura di Catania.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare per verificare in particolar modo la presenza di armi e munizioni. Ad aprire le porte di casa sono stati un 17anne e la madre, entrambi catanesi.