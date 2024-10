Rifiuti a Catania, lo sfogo del sindaco Trantino: «La situazione sta diventando snervante»

Il messaggio

«Nonostante l’apertura di nuovi centri di raccolta, l'organizzazione, a chiamata e mediante piatteformi mobili, per il conferimento ingombranti, la situazione peggiora», scrive il primo cittadino etneo su Facebook

«Sta diventando snervante. Nonostante l’apertura di nuovi centri di raccolta, l’organizzazione, a chiamata e mediante piatteformi mobili, per il conferimento ingombranti, la situazione peggiora. Ricevo pochi minuti fa da chi coordina le attività per conto di una delle tre aziende che si occupano del servizio di raccolta: “Impiegheremo anche stanotte mezzi e personale per rimuovere ingombranti abbandonati sulle strade del centro, da piazza Verga a largo Bordighera, da via Archimede a via Toselli passando per via Olveto Scammacca, da «cittadini» impudenti». Lo scrive sulla situazione rifiuti a Catania il sindaco Enrico Trantino su Facebook.

«Raccogliamo 23 ore al giorno rifiuti sparsi abbandonati ovunque – aggiunge Trantino – per tentare di mantenere un livello di decoro accettabile. Il risultato evidente è l’incentivazione di un comportamento indegno: l’esposizione di qualsiasi rifiuto a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno da parte di un’ampia porzione di cittadinanza che, a volte, coincide con quella stessa parte che lamenta una città piena di rifiuti. Non trascurando l’incidenza sulla percentuale di raccolta differenziata».