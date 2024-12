Santa Lucia in Cattedrale al fianco di Sant’Agata tra folla, fede e commozione

catania

L'arcivescovo Luigi Renna: «La fede è più forte della violenza»

Santa Lucia incontra Sant’Agata. Dopo essere arrivato in piazza San Placido il corpo di Santa Lucia e’ stato portato in processione in Cattedrale. Tante le persone che si sono strette per vivere il momento straordinario, unico nella storia, dove la città di Catania è in festa per vivere l’apertura dell’anno giubilare.

E tutto è pronto in cattedrale per la straordinaria veglia di preghiera. L’arcivescovo Renna ricorda la “Spes non confundit “ di Papa Francesco dicendo che: «I più grandi testimoni di speranza sono stati proprio i martiri con la speranza di incontrare Cristo risorto e con la speranza che la vittoria nella fede e’ più grande della vittoria nella violenza».

