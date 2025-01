Sant’Agata, santa messa celebrata per le Forze Armate

Cattedrale

Presenti anche le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, che hanno reso omaggio alla Santa Patrona, rafforzando il profondo legame tra le istituzioni militari, civili e la comunità catanese

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, Patrona di Catania, si è svolta stamani nella Basilica Cattedrale una solenne celebrazione eucaristica officiata da S.E. Rev. Mons. Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita della città etnea. L’evento ha visto la partecipazione delle rappresentanze delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Corpi militari e civili, dei volontari e delle loro famiglie.

La cerimonia, organizzata dalla Capitaneria di porto – Comando di Presidio militare – di Catania, si è svolta alla presenza del Prefetto Maria Carmela Librizzi, del Vicesindaco Paolo La Greca e delle massime Autorità cittadine.

