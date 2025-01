Sant’Agata, Thamaia rilancia l’impegno contro la violenza sulle donne: «La Patrona un esempio potente»

Associazione

Anche quest’anno, in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, l’Associazione Thamaia lancia a Catania la campagna di comunicazione sul tema della violenza maschile sulle donne “Agata una donna che ha detto no!” attraverso i canali social e con manifesti affissi a 50 fermate di autobus urbani. “Per noi donne di Thamaia – afferma la presidente Anna Agosta – la festa di Agata, simbolo di forza e resistenza, deve essere un’occasione per riaffermare l’impegno collettivo nella lotta contro ogni forma di violenza maschile sulle donne; Agata è una figura che ha incarnato il coraggio e la determinazione di una donna di difendere la propria dignità, la propria scelta libera; è un esempio potente di come la lotta per i diritti delle donne sia essenziale in ogni contesto storico e sociale».