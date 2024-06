Scappa al posto di blocco, inseguimento per la strade di Scordia: il video dei carabinieri

follia per le strade

Denunciato un 24 enne di Palagonia

Non ha la patente e sfugge ad un posto di blocco dei carabinieri rendendosi protagonista di un inseguimento nel centro di Scorsia. Lui è un 24enne palagonese poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’equipaggio della Radiomobile intorno alle 17.00, stava effettuando un posto di controllo per la circolazione stradale in Piazza Italia a Scordia quando, ad un tratto, hanno intravisto il 24enne, già noto per i numerosi pregressi giudiziari, alla guida una Ford C-Max.

I militari hanno imposto l’alt al giovane, per effettuare una verifica della documentazione di quel veicolo, ma il 24enne, anziché fermare la sua autovettura, ha invece accelerato a tutto gas cercando di “seminare” i Carabinieri che, ovviamente, si sono messi all’inseguimento.

Ne è scaturito un inseguimento contromano mozzafiato ed a sirene spiegate per le vie del centro cittadino: via Attard, via Vespri, via Principessa di Piemonte, via Gagliano, via Garibaldi e via Pillirone, fin quando i Carabinieri, ormai riconosciuto il fuggitivo ed accertatisi, tramite la centrale operativa, che quell’autovettura fosse di proprietà di suo padre, hanno preferito interrompere la loro corsa per tutelare la sicurezza dei pedoni. I militari si sono recati presso l’abitazione palagonese del giovane che ha inutilmente negato ogni loro addebito.