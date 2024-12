Scivola tra i frangiflutti di Capomulini: anziano salvato dai Vigili del fuoco

catania

L'uomo è stato soccorso e le sue condizioni per fortuna non sono gravi

Un uomo di 68 anni che nella frazione acese di Capomulini era scivolato in una fessura profonda tra i frangiflutti in cemento del porto è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco. E’ accaduto ieri ma è stato reso noto solamente oggi. Per il soccorso è stato necessario l’intervento del personale dei pompieri specializzati in Tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale), una squadra altamente qualificata per operazioni di soccorso in ambienti difficili come quelli rocciosi, fluviali e marini.