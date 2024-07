Scontro tra scooter a Scordia: muore un 19 enne

Tragedia nella notte

La salma della vittima si trova all'obitorio dell'ospedale San Marco di Catania

Uno scordiense di 19 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 29 per Francofonte a pochi chilometri dall’ingresso della città di Scordia. Il giovane era a bordo del suo scooter.

Trasportato all’ospedale San Marco per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma al momento si trova all’obitorio della struttura sanitaria catanese a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa che venga restituita ai parenti. Il giovane aveva frequentato la palestra del maestro Mario Lanza che stamani si è voluta stringere al dolore dei familiari di Antonio Lopes, pubblicandone anche la foto.