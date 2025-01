«Se parli ti ammazzo», arrestato il marito violento che picchiava la moglie davanti la figlia

catania

La donna è riuscita a fuggire di casa e ha deciso di denunciare. La polizia ha messo le manette al 32enne manesco

Ha sferrato calci e pugni alla compagna davanti alla loro figlioletta di soli 3 anni. La donna è per fortuna riuscita a proteggere se stessa e la figlia per poi fuggire di casa e chiedere aiuto alla Polizia. Dopo aver accompagnato la figlioletta dai nonni, la donna ha scelto di mettere fine alle aggressioni che andavano avanti da anni del compagno, rivolgendosi al Commissariato di Librino. Già nel 2022 la donna era finita in ospedale, al Pronto Soccorso, per le lesioni legate ad una aggressione.

In Commissariato i poliziotti hanno raccolto la denuncia della vittima che ha raccontato tutti i dettagli dell’ultimo episodio di violenza, subito poco prima, in casa, davanti alla figlia.