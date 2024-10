Senza casco e senza patente su uno scooter sequestrato e con la targa alterata con lo scotch: multa di 8mila euro

il controllo

Fermato dalla Polizia Stradale sulla Statale 121 a Piano Tavola nel Catanese

Viaggiavano senza casco a bordo di uno scooter solo che quando sono stati fermati dalla Polizia sono emerse altre e più gravi infrazioni al Codice della Strada.

Tutto è accaduto nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Polizia Stradale è stata attirata dall’elevata velocità con cui i due giovani sfrecciavano sulla S.S. 121 Paternò – Catania, all’altezza della frazione Piano Tavola. Nel corso dell’inseguimento gli agenti sono anche riusciti a notare che la targa del motociclo presentava una cifra difforme dagli standard della normale produzione della Motorizzazione Civile. Raggiunti e bloccati i due giovani, i poliziotti hanno accertato che in effetti la targa era stata alterata con del nastro isolante adesivo di colore nero, trasformando così un numero, e che si trattava pure di uno scooter in precedenza sottoposto a sequestro per mancanza di copertura assicurativa e già affidato al genitore del conducente, che avrebbe dovuto custodirlo presso la propria abitazione. Tra l’altro, il conducente, un ventiduenne di Paternò, era pure sprovvisto di patente di guida in quanto non l’aveva mai conseguita. I poliziotti, quindi, hanno contestato tutte le infrazioni rilevate, tra cui la guida senza patente di un mezzo già sottoposto a sequestro e senza il prescritto casco protettivo, irrogando sanzioni per circa ottomila euro, nei confronti sia del conducente che del genitore affidatario dello scooter.