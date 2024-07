Sicurezza nei cantieri, due imprenditori del Catanese multati dal Nil dei carabinieri

Il controllo

Le verifiche a San Cono e a Scordia

Due imprenditori, 56 e 74 anni, di San Cono e Scordia, sono stati denunciati da Carabinieri nell’ambito di controlli a imprese edili da militari dell’Arma del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania e delle locali Stazioni.A San Cono l’imprenditore non aveva predisposto le adeguate protezioni a difesa delle aperture del ponteggio e che uno dei due operai presenti era sprovvisto del contratto di lavoro. Circostanza, quest’ultima, che ha comportato la chiusura del cantiere.