Sta male mentre è detenuto ai domiciliari. Rimpallo di competenze tra giudici per le autorizzazioni alle visite mediche

Il caso

Da giorni il legale dell'uomo, Dario Pastore, si vede rimandare indietro l'istanza. Nel frattempo le date per gli accertamenti del suo assistito si avvicinano

Un detenuto ai domiciliari rischia di non poter ottenere alcune autorizzazioni per delle visite mediche, alcune anche abbastanza serie, perché c’è un rimpallo sulla competenza su chi deve firmare il permesso. Da giorni l’avvocato Dario Pastore si vede rimandare indietro l’istanza prima dalla Corte d’Appello di Catania che rimanda al Tribunale di Sorveglianza etneo, ma quest’ultimo non si ritiene “competente” e rinvia alla Corte.

Quattro istanze depositate, ma la visita si avvicina